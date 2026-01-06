خبرگزاری کار ایران
فرمانده جدید گارد ریاست‌جمهوری ونزوئلا منصوب شد
رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، با صدور حکمی، رئیس جدید دستگاه امنیتی نهاد اجرایی این کشور را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، با صدور حکمی، رئیس جدید دستگاه امنیتی نهاد اجرایی این کشور را منصوب کرد.

بر اساس این حکم که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، «گوستاوو انریکه گونزالز لوپز» به عنوان فرمانده جدید گارد ریاست‌جمهوری منصوب شده است؛ یگانی که مسئولیت حفاظت از نهاد ریاست‌جمهوری و مقام‌های عالی اجرایی را بر عهده دارد.

گونزلز لوپز پیش‌تر مدیرکل سرویس اطلاعاتی ونزوئلا بوده و نام وی در فهرست تحریم‌های چندین کشور از جمله آمریکا، بر اساس لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری قرار دارد.

وی جانشین سرلشکر «خاویر خوزه مارکانو تاباتا» شده است که طبق گزارش رسانه‌های دولتی، از اکتبر ۲۰۲۴ این سمت را بر عهده داشت.

این انتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونزوئلا پس از تحولات اخیر سیاسی و امنیتی، با فضای متشنج داخلی و فشارهای شدید بین‌المللی مواجه است.

 

 

