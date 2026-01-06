خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارت خارجه روسیه:

در ماه دسامبر ۵۶ غیرنظامی در حملات اوکراین کشته شدند

در ماه دسامبر ۵۶ غیرنظامی در حملات اوکراین کشته شدند
کد خبر : 1738449
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در نتیجه حملات اوکراین به مناطق غربی روسیه طی ماه دسامبر، دست‌کم ۵۶ غیرنظامی کشته و ۳۱۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در نتیجه حملات اوکراین به مناطق غربی روسیه طی ماه دسامبر، دست‌کم ۵۶ غیرنظامی کشته و ۳۱۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش وزارت خارجه روسیه، «رودیون میروشنیک» نماینده ویژه این وزارتخانه در امور مستندسازی جنایات رژیم کی‌یف»، با اعلام این آمار افزود: «شمار مجروحان ناشی از حملات اوکراین در مقایسه با ماه نوامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است».

وی تصریح کرد: «افزایش تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها در شرایطی رخ داده که هم‌زمان بحث‌های فعالی درباره ابتکارات صلح مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، جریان دارد و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین نیز بارها مدعی تمایل اوکراین به صلح و پایان جنگ شده است».

میروشنیک همچنین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در ماه دسامبر دست‌کم ۱۴ هزار و ۹۸۸ گلوله به سمت اهداف غیرنظامی روسیه شلیک کرده‌اند که به گفته وی، به‌طور متوسط معادل ۴۸۰ حمله در روز بوده است.

به گفته این مقام روس، بیشترین حملات پهپادی اوکراین، استان‌های «خرسون»، «بلگورود»، «کورسک» و «بریانسک» را هدف قرار داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی