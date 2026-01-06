در ماه دسامبر ۵۶ غیرنظامی در حملات اوکراین کشته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در نتیجه حملات اوکراین به مناطق غربی روسیه طی ماه دسامبر، دست‌کم ۵۶ غیرنظامی کشته و ۳۱۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش وزارت خارجه روسیه، «رودیون میروشنیک» نماینده ویژه این وزارتخانه در امور مستندسازی جنایات رژیم کی‌یف»، با اعلام این آمار افزود: «شمار مجروحان ناشی از حملات اوکراین در مقایسه با ماه نوامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است».

وی تصریح کرد: «افزایش تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها در شرایطی رخ داده که هم‌زمان بحث‌های فعالی درباره ابتکارات صلح مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، جریان دارد و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین نیز بارها مدعی تمایل اوکراین به صلح و پایان جنگ شده است».

میروشنیک همچنین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در ماه دسامبر دست‌کم ۱۴ هزار و ۹۸۸ گلوله به سمت اهداف غیرنظامی روسیه شلیک کرده‌اند که به گفته وی، به‌طور متوسط معادل ۴۸۰ حمله در روز بوده است.

به گفته این مقام روس، بیشترین حملات پهپادی اوکراین، استان‌های «خرسون»، «بلگورود»، «کورسک» و «بریانسک» را هدف قرار داده است.

