تایلند کامبوج را به نقض آتش‌بس متهم کرد

تایلند اعلام کرد که کامبوج آتش‌بس میان دو کشور را نقض کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از فرانس ۲۴، به دنبال یک حادثه انفجار، تایلند کامبوج را به نقض آتش‌بس در مرز دو کشور متهم کرد.

ارتش تایلند امروز-سه‌شنبه- اعلام کرد که کامبوج از آتش‌بس تخطی کرده است و در جریان آن یک سرباز تایلندی مجروح و بستری شده است.

سخنگوی ارتش کامبوج نیز در این باره گزارش داد که دو سرباز این کشور در پی این حادثه شدیدا مجروح و در بیمارستان بستری شدند.

 ارتش تایلند اعلام کرد که به نیروهای کامبوج هشدرا داده تا احتیاط کنند و تاکید کرده که از حادثه‌ای مشابه رخ دهد، تایلند ممکن است تلافی کند.

ارتش تایلند همچنین اعلام کرد که کامبوج به آنها اطلاع داده که هیچ عمدی در کار نبوده و در پی خطای اجرایی از سوی یکی از پرسونل رخ داده است.

صبح امروز  هنگامی‌که  نیروهای کامبوجی در حال انجام وظایف سازماندهی و نظم، یک حادثه انفجار رخ داد.

 

