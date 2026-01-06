به گزارش ایلنا به نقل از فرانس ۲۴، به دنبال یک حادثه انفجار، تایلند کامبوج را به نقض آتش‌بس در مرز دو کشور متهم کرد.

ارتش تایلند امروز-سه‌شنبه- اعلام کرد که کامبوج از آتش‌بس تخطی کرده است و در جریان آن یک سرباز تایلندی مجروح و بستری شده است.

سخنگوی ارتش کامبوج نیز در این باره گزارش داد که دو سرباز این کشور در پی این حادثه شدیدا مجروح و در بیمارستان بستری شدند.

ارتش تایلند اعلام کرد که به نیروهای کامبوج هشدرا داده تا احتیاط کنند و تاکید کرده که از حادثه‌ای مشابه رخ دهد، تایلند ممکن است تلافی کند.

ارتش تایلند همچنین اعلام کرد که کامبوج به آنها اطلاع داده که هیچ عمدی در کار نبوده و در پی خطای اجرایی از سوی یکی از پرسونل رخ داده است.

صبح امروز هنگامی‌که نیروهای کامبوجی در حال انجام وظایف سازماندهی و نظم، یک حادثه انفجار رخ داد.

