قطر از تماس با تهران و واشنگتن به جهت تنش‌زدایی میان طرفین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قطر از تماس با تهران و واشنگتن به جهت تنش‌زدایی میان طرفین خبر داد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از تماس این کشور با تهران و‌ واشنگتن خبر داد.

‌سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: «ما با تهران و واشنگتن در تماس هستیم و از هرگونه گفتگو برای جلوگیری از تشدید تنش حمایت می‌کنیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد: «هنوز فرصت برای راه‌حل‌های دیپلماتیک و سیاسی در مورد ایران وجود دارد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، اعلام کرد دوحه با شرکای میانجی در تماس مستمر است تا زمینه ورود به مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه فراهم شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های موجود گفت تحقق مرحله دوم توافق توقف جنگ در غزه مستلزم تداوم تلاش‌ها و هماهنگی نزدیک با میانجی‌ها است.

