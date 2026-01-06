جایزه نوبل، دلیل فاصله گرفتن ترامپ از ماچادو

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، به دنبال مداخله نظامی ایالات متحده و ربایش «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، واشنگتن پست به نقل از منابعی نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که ، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، از «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزوسیون ونزوئلا، به جهت پذیرش جایزه صلح نوبل فاصله گرفته است.

دو مقام نزدیک به کاخ سفید به این روزنامه گفتند که تصمیم ماچادو برای پذیرش جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ که ترامپ مدت‌ها به دنبال آن بود و علنا برای آن مبارزه می‌کرد، از سوی رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک شاتباه جدی تلقی شد و سبب شد تا ماچادو حمایت سایسی ترامپ را از دست بدهد.

واشنگتن پست به نقل از یکی از مقامات نوشت: « اگر ماچادو به خاطر ترامپ از دریافت جایزه خودداری می‌کرد، امروز رئیس جمهور ونزوئلا بود».

وقتی از ترامپ درباره چشم‌انداز ماچادو به عنوان یک رهبر ملی سوال شد، او با بی‌اعتنایی پاسخ داد: «به نظر من، رهبر شدن برای او بسیار دشوار خواهد بود. او نه در داخل کشور از حمایت برخوردار است و نه احترام. او زن بسیار خوبی است، اما احترام لازم را ندارد».

انتهای پیام/