خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واشنگتن پست گزارش داد:

جایزه نوبل، دلیل فاصله گرفتن ترامپ از ماچادو

جایزه نوبل، دلیل فاصله گرفتن ترامپ از ماچادو
کد خبر : 1738211
لینک کوتاه کپی شد.

واشنگتن پست به نقل از منابعی گزارش داد که رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل پذیرش جایزه نوبل توسط رهبر اپوزوسیون ونزوئلا از وی فاصله گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، به دنبال مداخله نظامی ایالات متحده  و ربایش «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور  ونزوئلا، واشنگتن پست به نقل از منابعی نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که ، «دونالد ترامپ»،  رئیس جمهور ایالات متحده،  از «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزوسیون ونزوئلا، به جهت پذیرش جایزه صلح نوبل فاصله گرفته است.

دو مقام نزدیک به کاخ سفید به این روزنامه گفتند که تصمیم ماچادو برای پذیرش جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵  که ترامپ مدت‌ها به دنبال آن بود و علنا برای آن مبارزه می‌کرد،  از سوی رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک شاتباه جدی تلقی شد و سبب شد تا ماچادو حمایت سایسی ترامپ را از دست بدهد.

واشنگتن پست به نقل از  یکی از مقامات نوشت: « اگر ماچادو به خاطر ترامپ از دریافت جایزه خودداری می‌کرد، امروز رئیس جمهور ونزوئلا بود».

وقتی از ترامپ درباره چشم‌انداز ماچادو به عنوان یک رهبر ملی سوال شد، او با بی‌اعتنایی پاسخ داد: «به نظر من، رهبر شدن برای او بسیار دشوار خواهد بود. او نه در داخل کشور از حمایت برخوردار است و نه احترام. او زن بسیار خوبی است، اما احترام لازم را ندارد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی