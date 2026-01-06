به گزارش ایلنا، کوبا خود را در آستانه یک بحران فراگیر یافته است. برای نخستین بار طی دهه‌ها، این کشور با کمبود نفت برای تامین انرژی و فقدان متحدانی که بتوانند حمایت واقعی ارائه کنند، مواجه است. بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی، ضربه‌ای تاریخی به هاوانا بود که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تجربه نشده است.

«اکونومیست» در گزارشی نوشته است: کوبا اکنون با فروپاشی تقریبی خدمات پایه‌ای روبه‌روست. قطعی‌های برق چند ساعته روزانه و نابودی بخش کشاورزی به دلیل کمبود تجهیزات و کود، مواد غذایی را کمیاب کرده است. نفتی که پیش‌تر توسط ونزوئلا تامین می‌شد، از بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۶ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ یعنی کمتر از ۲۰ درصد نیاز کشور.

حمایت بین‌المللی که کوبا پیش‌تر از آن برخوردار بود نیز محدود شده است. روسیه، با وجود قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های اخیر، قادر به پر کردن کامل این خلا نیست و ایران و مکزیک نیز جایگزین مؤثری محسوب نمی‌شوند. این وضعیت جزیره را در برابر هرگونه فشار احتمالی آمریکا آسیب‌پذیر می‌کند و کوچک‌ترین تحرک نظامی یا اقتصادی می‌تواند تهدیدی جدی باشد.

در میان جامعه کوبایی در میامی، بازداشت مادورو امید تاریخی ایجاد کرده و نشان می‌دهد فشارهای آمریکا بر هاوانا ممکن است آشکارتر شود. با این حال، در عمل، تهدید فراتر از نیت دولت آمریکاست؛ ترکیبی از فروپاشی داخلی، ضعف اقتصادی بی‌سابقه و فقدان هرگونه متحد قوی، کوبا را در معرض بحران‌های سیاسی و اقتصادی جدی قرار داده که می‌تواند ثبات باقی‌مانده داخلی آن را به شدت تهدید کند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که هاوانا امروز در بدترین وضعیت خود از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد؛ بدون نفت، بدون متحد و با آسیب‌پذیری شدید در برابر فشار خارجی، که پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/