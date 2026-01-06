انتقال پیام نتانیاهو به تهران از طریق پوتین

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در اقدامی کم‌سابقه از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای انتقال پیام‌هایی به تهران کمک خواسته که نشان‌دهنده عدم قصد این رژیم برای حمله به ایران در شرایط فعلی است. این اقدام در حالی صورت گرفته که تنش‌ها بین تل‌آویو و تهران ادامه دارد.

به ادعای تلویزیون عبری «کان ۱۱»، این پیام‌ها در هفته‌های اخیر، از جمله از طریق تماس‌های تلفنی میان نتانیاهو و پوتین، به ایران منتقل شده است. هدف از این اقدام، جلوگیری از سوءتفاهم و تشدید بحران احتمالی اعلام شده است.

پیش از این، نتانیاهو در سخنرانی خود در کنست( پارلمان) تأکید کرده بود که اسرائیل پیامی روشن به ایران ارسال کرده است: «اگر اسرائیل هدف قرار گیرد، عواقب آن بسیار شدید خواهد بود.»

گزارش‌ها حاکی است که مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل در روزهای اخیر جلسات گسترده‌ای درباره مسائل امنیتی، از جمله پرونده ایران، برگزار کرده‌اند.

تل‌آویو معتقد است که رزمایش‌های اخیر موشکی سپاه پاسداران، علاوه بر نشان دادن قدرت و آماده‌باش نظامی، پیامی برای بازدارندگی در برابر اسرائیل بوده است. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران تاکنون اقدامی برای انتقال تنش یا اقدام نظامی علیه اسرائیل انجام نداده است.

با این وجود، ارتش اسرائیل به آمادگی کامل خود ادامه می‌دهد تا در برابر هرگونه تحول احتمالی، واکنش سریع و پیشگیرانه داشته باشد.

