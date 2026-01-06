پیام مرموز ترامپ و طرح نفتی آمریکا در ونزوئلا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حدود یک ماه پیش از بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، پیامی مرموز برای مدیران ارشد صنعت نفت آمریکا ارسال کرد. در این پیام، ترامپ به تغییرات عمده‌ای در ونزوئلا اشاره کرده بوو، اما جزئیات دقیقی ارائه نکرده است.

اهمیت بالای نفت ونزوئلا در سیاست آمریکا نشان‌دهنده نقش محوری منابع نفتی در طرح واشنگتن برای بازسازی کشور و تشویق سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی است، به‌ویژه از طریق شرکت شِورون که تنها شرکت بزرگ آمریکایی است که هنوز در ونزوئلا فعالیت می‌کند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در ایمیلی به خبرگزاری‌ها اعلام کرد که ترامپ قصد دارد با شرکت‌های نفتی آمریکا درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های جدید در ونزوئلا همکاری کند.

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که کریس رایت، وزیر انرژی، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، هدایت این تلاش‌ها را بر عهده دارند و مکاتبات با شرکت‌های نفتی از قبل آغاز شده است.

با این حال، دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی تاکنون تعهد فوری به این طرح نشان نداده‌اند. این موضوع چالشی جدی برای برنامه‌های ترامپ در جهت افزایش تولید نفت، بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا و کاهش جریان مهاجران به آمریکا ایجاد می‌کند.

پیام ترامپ، که حدود یک ماه پیش ارسال شد، اهمیت نفت در تصمیم جسورانه و پرریسک او برای مداخله در ونزوئلا را آشکار می‌کند. موفقیت این طرح تا حد زیادی به آمادگی شرکت‌های نفتی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در کشور، به ویژه شورون، بستگی دارد.

سرمایه‌گذاران در ابتدا از امکان تبدیل ونزوئلا به بازاری جدید برای شرکت‌های نفتی آمریکا استقبال کردند؛ سهام شورون حدود ۵٪، اکسون موبیل ۲٪ و کوناکو فیلیپس ۳٪ رشد کرد.

با این حال، منابع مطلع اعلام کردند که شِورون در حال حاضر قصد افزایش چشمگیر هزینه‌ها یا تولید ندارد، زیرا منتظر ثبات اوضاع و حل مسائل مربوط به قراردادهای تجاری است. این منابع تأکید کردند که شرکت در این مرحله خواهان تغییر رژیم سیاسی ونزوئلا نیست.

سخنگوی شِورون نیز اعلام کرد که تمرکز شرکت بر ایمنی کارکنان و دارایی‌ها است و فعالیت‌هایش کاملا با قوانین و مقررات جاری هماهنگ است و درباره مسائل تجاری یا پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های آینده اظهار نظر نمی‌کند.

دولت ونزوئلا حجم ذخایر نفتی کشور را حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه تخمین می‌زند که در صورت صحت، بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را تشکیل می‌دهد. تولید روزانه فعلی کشور حدود ۹۰۰ هزار بشکه است که کمتر از یک درصد مصرف روزانه جهانی نفت است.

انتهای پیام/