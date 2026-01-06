به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، با یک تلفن هوشمند که هدیه‌ای از سوی رئیس‌جمهور چین بود، با شی جین‌پینگ عکس سلفی گرفت؛ همان کسی که در دیدار اخیرشان با شوخی گفته بود این دستگاه شاید توانایی جاسوسی داشته باشد.

لی روز دوشنبه و در جریان سفرش به پکن، سه عکس سلفی از خود، شی و همسرانشان را در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و توضیح داد که این تصاویر با تلفنی گرفته شده که سال گذشته از رئیس‌جمهور چین هدیه گرفته بود. او نوشت: «سلفی با رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ و همسرش؛ گرفته‌شده با گوشی شیائومی که در گیونگجو به‌عنوان هدیه دریافت کردم.»

گوشی‌های شیائومی در ماه نوامبر، زمانی که شی و لی در حاشیه نشست اپک در کره‌جنوبی درباره امنیت تلفن‌های هوشمند ساخت این شرکت چینی شوخی ردوبدل کردند، به تیتر رسانه‌ها تبدیل شدند.

لی هنگام دریافت گوشی از همتای خود پرسیده بود: «آیا امنیت ارتباطات در این گوشی به‌خوبی حفظ می‌شود؟» و رئیس‌جمهور چین با شوخی پاسخ داده بود: «باید بررسی کنید که آیا در پشتی دارد یا نه»، اشاره‌ای به احتمال وجود آسیب‌پذیری‌های امنیتی که معمولا در تلفن‌های هوشمند مطرح می‌شود.

در دیدار دوشنبه آنان در پکن، رئیس‌جمهور چین از همتای کره‌ای خود خواست در جهانی که «به‌طور فزاینده‌ای پیچیده و آشفته» می‌شود، در «انتخاب‌های راهبردی درست» در کنار چین بایستد.

این سفر پس از یک عملیات نظامی غافلگیرکننده آمریکا در کاراکاس انجام شد که به سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا انجامید؛ او به نیویورک منتقل شده و با اتهامات قاچاق مواد مخدر روبه‌روست. پکن و پیونگ‌یانگ هر دو این عملیات را محکوم کردند.

تصویر سلفی منتشرشده از سوی لی توجه گسترده‌ای را در اینترنت برانگیخت و در ساعات نخست انتشار بیش از ۳۴۰۰ بار به اشتراک گذاشته شد.

یکی از کاربران با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «قربان، آیا می‌دانید نیکولاس مادورو هم از همین گوشی استفاده می‌کرد؟»

انتهای پیام/