رئیسجمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد
رئیسجمهوری موقت ونزوئلا که با حکم دادگاه عالی قانون اساسی به این سمت منصوب شده است، سوگند یاد کرد.
به گزارش ایلنا، «دلسی رودریگز» بهعنوان رئیسجمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.
رودریگز در سخنرانی ادای سوگند خود تأکید کرد: «سوگند میخورم حتی یک دقیقه هم آرام نگیرم تا امنیت جمهوری، آرامش روحی مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورمان تضمین شود».
وی افزود: «هرگز به بازوهایم آسودگی و به روحم سکون نخواهم داد تا ونزوئلا را در سرنوشتی که شایسته آن است و در جایگاهی که بهعنوان ملتی آزاد و دارای حاکمیت سزاوارش است، ببینم».
رئیسجمهوری موقت ونزوئلا همچنین با اشاره به «هوگو چاوز» رئیسجمهوری پیشین این کشور گفت: «به فرمانده هوگو چاوز که زندگی و کرامت را به میلیونها ونزوئلایی بازگرداند، سوگند میخورم که آینده فرزندانمان را تضمین کنم».