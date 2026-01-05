به گزارش ایلنا، «دلسی رودریگز» به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.

رودریگز در سخنرانی ادای سوگند خود تأکید کرد: «سوگند می‌خورم حتی یک دقیقه هم آرام نگیرم تا امنیت جمهوری، آرامش روحی مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورمان تضمین شود».

وی افزود: «هرگز به بازوهایم آسودگی و به روحم سکون نخواهم داد تا ونزوئلا را در سرنوشتی که شایسته آن است و در جایگاهی که به‌عنوان ملتی آزاد و دارای حاکمیت سزاوارش است، ببینم».

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا همچنین با اشاره به «هوگو چاوز» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور گفت: «به فرمانده هوگو چاوز که زندگی و کرامت را به میلیون‌ها ونزوئلایی بازگرداند، سوگند می‌خورم که آینده فرزندان‌مان را تضمین کنم».

انتهای پیام/