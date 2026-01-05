خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد
کد خبر : 1738015
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا که با حکم دادگاه عالی قانون اساسی به این سمت منصوب شده است، سوگند یاد کرد.

به گزارش ایلنا، «دلسی رودریگز» به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.

رودریگز در سخنرانی ادای سوگند خود تأکید کرد: «سوگند می‌خورم حتی یک دقیقه هم آرام نگیرم تا امنیت جمهوری، آرامش روحی مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورمان تضمین شود».

وی افزود: «هرگز به بازوهایم آسودگی و به روحم سکون نخواهم داد تا ونزوئلا را در سرنوشتی که شایسته آن است و در جایگاهی که به‌عنوان ملتی آزاد و دارای حاکمیت سزاوارش است، ببینم».

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا همچنین با اشاره به «هوگو چاوز» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور گفت: «به فرمانده هوگو چاوز که زندگی و کرامت را به میلیون‌ها ونزوئلایی بازگرداند، سوگند می‌خورم که آینده فرزندان‌مان را تضمین کنم».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی