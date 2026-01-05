در نخستین جلسه دادگاه فدرال نیویوک؛
مادورو تمامی اتهامهای مطرحشده را رد کرد
رئیسجمهوری ۶۳ ساله ونزوئلا، در نخستین جلسه رسیدگی در دادگاه فدرال نیویورک، تمامی چهار اتهام مطرحشده علیه خود را رد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیبیاس، «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ۶۳ ساله ونزوئلا، در نخستین جلسه رسیدگی در دادگاه فدرال نیویورک، تمامی چهار اتهام مطرحشده علیه خود را رد کرد.
وی خطاب به قاضی گفت: «من مردی شریف هستم؛ رئیسجمهوری کشورم».
مادورو ظهر امروز به وقت محلی، به همراه همسرش «سیلیا فلورس»، در برابر قاضی «آلوین هلرشتاین» در دادگاه منطقهای فدرال آمریکا در نیویورک حاضر شد.
این جلسه به قرائت رسمی کیفرخواستی اختصاص داشتکه مبنای عملیات آمریکا برای بازداشت و انتقال مادورو به نیویورک عنوان شده است.
اتهامهای قرائتشده علیه مادورو و همسرش عبارتاند از: «تبانی در نارکوتروریسم، تبانی برای واردات کوکائین به آمریکا، نگهداری از مسلسلها و ادوات مخرب، تبانی برای نگهداری از مسلسلها و ادوات مخرب».
دادستانی آمریکا مدعی است مادورو به همراه همسرش، پسرش و سه فرد دیگر، با کارتلهای مواد مخدر همکاری کرده و زمینه انتقال هزاران تُن کوکائین به ایالات متحده را فراهم کردهاند. در صورت محکومیت، متهمان ممکن است با حبس ابد مواجه شوند.
سیلیا فلورس، نیز بیگناهی خود را اعلام کرد و خطاب به قاضی گفت: «من بیگناه هستم، کاملاً بیگناه».
هیچیک از این دو درخواست وثیقه یا آزادی موقت نکردهاند.
جلسه بعدی دادگاه برای ۱۷ مارس ساعت ۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا تعیین شده است.