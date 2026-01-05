بازداشت مادورو، «عملیات اجرای قانون» بود

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «مایک والتز» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد مدعی شد که بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، یک «عملیات اجرای قانون» بوده و آمریکا «در حال اشغال هیچ کشوری نیست».

والتز امروز -دوشنبه- در نشست شورای امنیت سازمان ملل، اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا در روز شنبه را «عملیاتی دقیق و محدود برای اجرای قانون با پشتیبانی ارتش آمریکا» توصیف کرد که علیه «دو فرد تحت تعقیب دستگاه قضایی آمریکا، یعنی نیکولاس مادورو متهم به تروریسم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همسرش سیلیا فلورس» انجام شده است.

وی مدعی شد که مادورو «مسئول حمله به مردم آمریکا، بی‌ثبات‌سازی نیمکره غربی و سرکوب غیرقانونی مردم ونزوئلا» بوده است.

والتز در ادامه گفت: «هیچ جنگی علیه ونزوئلا یا مردم آن در کار نیست. ما کشوری را اشغال نکرده‌ایم.»

نماینده آمریکا همچنین با اشاره به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور که گفته بود آمریکا تا زمان تضمین یک «گذار امن، مناسب و عاقلانه» اداره ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت، ادعا کرد که واشنگتن «فرصت دیپلماسی را در اختیار مادورو قرار داده بود»، اما وی از این فرصت استفاده نکرد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «آمریکا خواهان آینده‌ای بهتر برای ونزوئلاست. ما بر این باوریم که آینده‌ای بهتر برای مردم ونزوئلا، منطقه و جهان، در گرو ثبات‌بخشی به منطقه و امن‌تر کردن محیط پیرامونی است که همه ما در آن زندگی می‌کنیم».

