خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده کاراکاس در شورای امنیت:

ونزوئلا به دلیل منابع طبیعی خود، قربانی تجاوز آمریکا شده است

ونزوئلا به دلیل منابع طبیعی خود، قربانی تجاوز آمریکا شده است
کد خبر : 1737956
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ونزوئلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکوم کردن اقدام واشنگتن در بازداشت »نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور، خواستار ایفای مسئولیت فوری شورای امنیت و آزادی وی شد.

به گزارش ایلنا، نماینده ونزوئلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکوم کردن اقدام واشنگتن در بازداشت »نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور، خواستار ایفای مسئولیت فوری شورای امنیت و آزادی وی شد.

نماینده دائم ونزوئلا در شورای امنیت، در نشست این شورا اعلام کرد: «ما از شورای امنیت می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل بر عهده بگیرد و از آمریکا می‌خواهیم به مصونیت رئیس‌جمهوری ونزوئلا احترام بگذارد و فوراً وی را آزاد کند».

وی تأکید کرد: «آنچه در کشور ما رخ داده، یک سابقه فوق‌العاده خطرناک در روابط بین‌الملل به شمار می‌رود و این اقدام‌ها به‌طور آشکار با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در تضاد است».

نماینده ونزوئلا با اشاره به انگیزه‌های واشنگتن افزود: «ونزوئلا به دلیل منابع طبیعی خود قربانی تجاوز آمریکا شده است و امروز اعتبار و مصداقیت حقوق بین‌الملل در معرض آزمونی جدی قرار دارد».

وی همچنین تصریح کرد: «رئیس‌جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا ربوده شده است و این اقدام، نقض مستقیم و آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی