به گزارش ایلنا، نماینده ونزوئلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکوم کردن اقدام واشنگتن در بازداشت »نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور، خواستار ایفای مسئولیت فوری شورای امنیت و آزادی وی شد.

نماینده دائم ونزوئلا در شورای امنیت، در نشست این شورا اعلام کرد: «ما از شورای امنیت می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل بر عهده بگیرد و از آمریکا می‌خواهیم به مصونیت رئیس‌جمهوری ونزوئلا احترام بگذارد و فوراً وی را آزاد کند».

وی تأکید کرد: «آنچه در کشور ما رخ داده، یک سابقه فوق‌العاده خطرناک در روابط بین‌الملل به شمار می‌رود و این اقدام‌ها به‌طور آشکار با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در تضاد است».

نماینده ونزوئلا با اشاره به انگیزه‌های واشنگتن افزود: «ونزوئلا به دلیل منابع طبیعی خود قربانی تجاوز آمریکا شده است و امروز اعتبار و مصداقیت حقوق بین‌الملل در معرض آزمونی جدی قرار دارد».

وی همچنین تصریح کرد: «رئیس‌جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا ربوده شده است و این اقدام، نقض مستقیم و آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود».

