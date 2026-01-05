نماینده کاراکاس در شورای امنیت:
ونزوئلا به دلیل منابع طبیعی خود، قربانی تجاوز آمریکا شده است
نماینده ونزوئلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکوم کردن اقدام واشنگتن در بازداشت »نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری این کشور، خواستار ایفای مسئولیت فوری شورای امنیت و آزادی وی شد.
نماینده دائم ونزوئلا در شورای امنیت، در نشست این شورا اعلام کرد: «ما از شورای امنیت میخواهیم مسئولیتهای خود را بهطور کامل بر عهده بگیرد و از آمریکا میخواهیم به مصونیت رئیسجمهوری ونزوئلا احترام بگذارد و فوراً وی را آزاد کند».
وی تأکید کرد: «آنچه در کشور ما رخ داده، یک سابقه فوقالعاده خطرناک در روابط بینالملل به شمار میرود و این اقدامها بهطور آشکار با اصول و قواعد حقوق بینالملل در تضاد است».
نماینده ونزوئلا با اشاره به انگیزههای واشنگتن افزود: «ونزوئلا به دلیل منابع طبیعی خود قربانی تجاوز آمریکا شده است و امروز اعتبار و مصداقیت حقوق بینالملل در معرض آزمونی جدی قرار دارد».
وی همچنین تصریح کرد: «رئیسجمهوری ونزوئلا توسط آمریکا ربوده شده است و این اقدام، نقض مستقیم و آشکار حقوق بینالملل محسوب میشود».