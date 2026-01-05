نماینده روسیه در شورای امنیت:
حمله به ونزوئلا زنگ خطری جدی درباره بازگشت عصر هرجومرج است
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که حمله به «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا میتواند نشانهای از بازگشت دوران بیثباتی و بیقانونی در نظام بینالملل باشد.
نماینده دائم روسیه در شورای امنیت، در نشست این شورا درباره تحولات ونزوئلا اعلام کرد: «حمله به رئیسجمهوری ونزوئلا، زنگ خطری جدی درباره بازگشت عصر هرجومرج، بیقانونی و اعمال سلطه با زور است».
وی با محکوم کردن اقدام ایالات متحده افزود: «روسیه، اقدام تهاجمی بینالمللی آمریکا علیه ونزوئلا را بهشدت محکوم میکند».
نبنزیا تأکید کرد: «عملیات حمله به رئیسجمهوری ونزوئلا که با کشته شدن دهها شهروند ونزوئلایی و کوبایی همراه بود، در نگاه بسیاری از ناظران نشانهای از بازگشت دوران بیثباتی، فقدان قانون و هژمونی آمریکا از طریق زور است؛ پدیدهای که دهها کشور در مناطق مختلف جهان همچنان از پیامدهای آن رنج میبرند».
نماینده روسیه در ادامه تصریح کرد: «ما تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را که نقض آشکار تمامی اصول و موازین حقوق بینالملل به شمار میرود، بهشدت محکوم میکنیم»