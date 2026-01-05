خبرگزاری کار ایران
آغاز نشست شورای امنیت درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا

نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا که منجر به بازداشت رئیس‌جمهوری این کشور شده است، آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا که منجر به بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور شده است، آغاز شد. 

این جلسه اضطراری به درخواست ونزوئلا و با هماهنگی کلمبیا برگزار شده است. 

نماینده ونزوئلا در سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که کشورش خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای محکومیت حملات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا شده است.

وی تأکید کرد که آمریکا همواره با استفاده از دروغ و ادعاهای ساختگی، به‌دنبال توجیه جنگ‌های خود است.

