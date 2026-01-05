رئیسجمهوری کلمبیا:
آمادهام در برابر تهدیدهای ترامپ بار دیگر سلاح به دست بگیرم
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «گوستاوو پترو» رئیسجمهوری کلمبیا امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در برابر تهدیدهای «دونالد ترامپ« رئیسجمهوری آمریکا حاضر است «دوباره سلاح به دست بگیرد».
پترو، که پیشتر عضو یک گروه چریکی بوده و در ماههای اخیر بارها هدف توهینها و تهدیدهای ترامپ قرار گرفته، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «سوگند خورده بودم دیگر هرگز به سلاح دست نزنم… اما برای میهنم بار دیگر سلاح برمیدارم.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ در سخنانی تند، رئیسجمهوری کلمبیا را تهدید کرد و گفت پترو باید «مراقب خودش باشد». ترامپ همچنین نخستین رئیسجمهوری چپگرای تاریخ کلمبیا را «مردی بیمار» توصیف کرد که به گفته وی «از تولید کوکائین لذت میبرد و آن را به آمریکا میفروشد».