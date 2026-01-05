خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خانه معاون ترامپ مورد حمله قرار گرفت

خانه معاون ترامپ مورد حمله قرار گرفت
کد خبر : 1737878
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه از بازداشت یک تن در پی حمله به خانه معاون رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، رسانه‌های آمریکایی امروز -دوشنبه- گزارش دادند در پی حمله به خانه «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، یک نفر بازداشت شده است.

بر اساس گزارش‌ها ونس و خانواده وی  در زمان حمله در خانه نبوده و مقامات جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نکرده‌اند اما پلیس از دستگیری یک مظنون خبر داده است.

بر اساس گزارش سرویس اطلاعاتی آمریکا خانواده ونس در آن زمان در خانه حضور نداشتند.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پنجره‌های خانه آسیب دیده است. سخنگوی سرویس اطلاعاتی گفت که این فرد، یک مرد بالغ که هویتش فاش نشده، به دلیل ایجاد خسارت به اموال، از جمله شکستن پنجره‌های بیرونی یک منزل شخصی مرتبط با ونس، بازداشت شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی