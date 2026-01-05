خانه معاون ترامپ مورد حمله قرار گرفت
رسانه از بازداشت یک تن در پی حمله به خانه معاون رئیسجمهور آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، رسانههای آمریکایی امروز -دوشنبه- گزارش دادند در پی حمله به خانه «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، یک نفر بازداشت شده است.
بر اساس گزارشها ونس و خانواده وی در زمان حمله در خانه نبوده و مقامات جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نکردهاند اما پلیس از دستگیری یک مظنون خبر داده است.
بر اساس گزارش سرویس اطلاعاتی آمریکا خانواده ونس در آن زمان در خانه حضور نداشتند.
تصاویر منتشر شده نشان میدهد که پنجرههای خانه آسیب دیده است. سخنگوی سرویس اطلاعاتی گفت که این فرد، یک مرد بالغ که هویتش فاش نشده، به دلیل ایجاد خسارت به اموال، از جمله شکستن پنجرههای بیرونی یک منزل شخصی مرتبط با ونس، بازداشت شده است.