خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاسک: اگر متحد نشویم کارمان تمام است

تاسک: اگر متحد نشویم کارمان تمام است
کد خبر : 1737857
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر لهستان گفت که اگر اروپا ضعیف و دچار تفرقه شود حتی متحدان آن را جدی نمی‌گیرند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان، باور دارد که اگر اروپا ضعیف و دچار تفرقه شود، حتی متحدان نیز آن را جدی نخواهند گرفت.

وی در پلتفرم ایکس نوشت: «نه دشمنان و نه متحدان، هیچ‌کس اروپای ضعیف و دچار تفرقه را جدی نخواهد گرفت. اکنون همه چیز روشن است. ما بالاخره باید به قدرت خود ایمان داشته باشیم».

تاسک اظهار داشت: «باید به مسلح شدن خود ادامه دهیم، باید بیش از هر زمان دیگری متحد بمانیم. یکی برای همه و همه برای یکی. در غیر این صورت، کار ما تمام است».

اظهارات نخست وزیر لهستان پس از حمله ایالات متحده به ونوزئلا و همچنین اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مورد ادعاهای ارضی واشنگتن بر گرینلند، که بخشی از دانمارک است، صورت گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی