تاسک: اگر متحد نشویم کارمان تمام است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان، باور دارد که اگر اروپا ضعیف و دچار تفرقه شود، حتی متحدان نیز آن را جدی نخواهند گرفت.

وی در پلتفرم ایکس نوشت: «نه دشمنان و نه متحدان، هیچ‌کس اروپای ضعیف و دچار تفرقه را جدی نخواهد گرفت. اکنون همه چیز روشن است. ما بالاخره باید به قدرت خود ایمان داشته باشیم».

تاسک اظهار داشت: «باید به مسلح شدن خود ادامه دهیم، باید بیش از هر زمان دیگری متحد بمانیم. یکی برای همه و همه برای یکی. در غیر این صورت، کار ما تمام است».

اظهارات نخست وزیر لهستان پس از حمله ایالات متحده به ونوزئلا و همچنین اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مورد ادعاهای ارضی واشنگتن بر گرینلند، که بخشی از دانمارک است، صورت گرفت.

