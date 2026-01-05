تاسک: اگر متحد نشویم کارمان تمام است
نخست وزیر لهستان گفت که اگر اروپا ضعیف و دچار تفرقه شود حتی متحدان آن را جدی نمیگیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان، باور دارد که اگر اروپا ضعیف و دچار تفرقه شود، حتی متحدان نیز آن را جدی نخواهند گرفت.
وی در پلتفرم ایکس نوشت: «نه دشمنان و نه متحدان، هیچکس اروپای ضعیف و دچار تفرقه را جدی نخواهد گرفت. اکنون همه چیز روشن است. ما بالاخره باید به قدرت خود ایمان داشته باشیم».
تاسک اظهار داشت: «باید به مسلح شدن خود ادامه دهیم، باید بیش از هر زمان دیگری متحد بمانیم. یکی برای همه و همه برای یکی. در غیر این صورت، کار ما تمام است».
اظهارات نخست وزیر لهستان پس از حمله ایالات متحده به ونوزئلا و همچنین اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مورد ادعاهای ارضی واشنگتن بر گرینلند، که بخشی از دانمارک است، صورت گرفت.