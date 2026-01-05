فرانسه:
حمله آمریکا به ونزوئلا ناقض قوانین بینالمللی بود
سخنگوی دولت فرانسه گفت که این کشور باور دارد حمله ایالات متحده به ونزوئلا قوانین بینالمللی را نقض کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سخنگوی دولت فرانسه در یک گفتوگویی اظهار داشت که دولت فرانسه باور دارد که عملیات ایالت متحده برای ربایش «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، ناقش قوانین بینالمللی را نقض کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام ناقض قوانین بین المللی بود، و فرانسه هرگز خلاف آنرا اظهار نکرده مدعی شد: «البته مادورو خودش مسئول آنچه رخ داده است».