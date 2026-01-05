خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرانسه:

حمله آمریکا به ونزوئلا ناقض قوانین بین‌المللی بود

حمله آمریکا به ونزوئلا ناقض قوانین بین‌المللی بود
کد خبر : 1737809
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت فرانسه گفت که این کشور باور دارد حمله ایالات متحده به ونزوئلا قوانین بین‌المللی را نقض کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سخنگوی دولت فرانسه در یک گفت‌وگویی اظهار داشت که دولت فرانسه باور دارد که عملیات ایالت متحده برای ربایش «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، ناقش قوانین بین‌المللی را نقض کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام ناقض قوانین بین المللی بود، و فرانسه هرگز خلاف آنرا اظهار نکرده مدعی شد: «البته مادورو خودش مسئول آنچه رخ داده است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی