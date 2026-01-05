به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سخنگوی دولت فرانسه در یک گفت‌وگویی اظهار داشت که دولت فرانسه باور دارد که عملیات ایالت متحده برای ربایش «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، ناقش قوانین بین‌المللی را نقض کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام ناقض قوانین بین المللی بود، و فرانسه هرگز خلاف آنرا اظهار نکرده مدعی شد: «البته مادورو خودش مسئول آنچه رخ داده است».

