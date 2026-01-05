بیانیه مشترک هفت کشور اروپایی در ر ابطه با فعالیت آنروا در نوار غزه
هفت کشور اروپایی در بیانیه مشترک اعلام کردند که اقدام اسرائیل در تضعیف فعالیتهای آنروا پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هفت کشور اروپایی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که اقدام اسرائیل در تضعیف فعالیتهای آنروا پیامدهای انسانی وخیمی را به دنبال دارد.
این کشورها در بیانیه خود اعلام کردند که اقدام اسرائیل در تضعیف فعالیتهای آژانس کارو امداد سازمان ملل برای فلسطینینان(آنروا)، با احکام دیوان بینالمللی دادگستری مغایر است.
در این بیانیه از اسرائیل خواسته شد تا ادامه فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در نوار غزه را تضمین کند.