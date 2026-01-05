در سایه تشدید تهدیدها علیه ایران؛ ۱۰ هواپیمای نظامی آمریکا در انگلیس فرود آمدند

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، داده‌های وبگاه‌های ردیابی پرواز، طی ۱۲ ساعت گذشته دست‌کم ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی آمریکا از نوع C-17 در پایگاه‌های هوایی انگلیس فرود آمده‌اند؛ اقدامی که از نگاه برخی تحلیلگران، غیرمعمول توصیف شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، علاوه بر هواپیماهای ترابری، چند فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و KC-46 و همچنین جنگنده‌های نسل پنجم F-22 و F-35 نیز به پایگاه‌های آمریکایی و ناتو در انگلیس منتقل شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تقویت زیرساخت‌های لجستیکی برای عملیات هوایی دوربرد ارزیابی می‌شود.

هواپیماهای C-17 از جمله تجهیزات راهبردی نیروی هوایی آمریکا به شمار می‌روند که پیش‌تر نیز در عملیات‌های نظامی این کشور در غرب آسیا برای انتقال نیروهای ویژه، تجهیزات سنگین و پشتیبانی عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این تحرکات هم‌زمان با اظهارات تهدیدآمیز اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و نیز فضاسازی رسانه‌های صهیونیستی درباره برنامه‌های احتمالی علیه ایران صورت می‌گیرد. برخی رسانه‌های عبری مدعی شده‌اند که کابینه رژیم صهیونیستی طرح جدیدی برای اقدام نظامی علیه ایران را بررسی و تایید کرده است؛ ادعاهایی که پیش‌تر نیز بارها مطرح شده است.

در همین راستا، برخی منابع دیپلماتیک غربی به رسانه‌های منطقه‌ای گفته‌اند که افزایش پروازهای نظامی آمریکا به سمت اروپا می‌تواند بخشی از سناریوی فشار، تهدید و جنگ روانی علیه ایران باشد؛ سناریویی که واشنگتن و تل‌آویو در مقاطع مختلف از آن استفاده کرده‌اند.

