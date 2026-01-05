چین:
آتشبس میان کامبوج و تایلند به تدریج اجرایی میشود
وزارت خارجه چین از اجرای تدریجی توافق آتشبس کامبوج و تایلند خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین امروز -دوشنبه- اعلام کرد که توافق آتشبس میان تایلند و کامبوج بر سر آتسبس به تدریج اجرا میشود.
«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت: «چین امیدوار است تا هر دو طرف آتشبس جامع و پایدار را تضمین میکنند».
وی اظهار داشت: «تایلند ۱۸ سرباز کامبوج را بازگردانده است».
تایلند و کامبوج پس از هفتهها درگیری مرزی مرگبار در اواخر ماه دسامبر به دومین توافق آتشبس دست یافتند.