به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین امروز -دوشنبه- اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان تایلند و کامبوج بر سر آتس‌بس به تدریج اجرا می‌شود.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت: «چین امیدوار است تا هر دو طرف آتش‌بس جامع و پایدار را تضمین می‌کنند».

وی اظهار داشت: «تایلند ۱۸ سرباز کامبوج را بازگردانده است».

تایلند و کامبوج پس از هفته‌ها درگیری مرزی مرگبار در اواخر ماه دسامبر به دومین توافق‌ آتش‌بس دست یافتند.





انتهای پیام/