خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین:

آتش‌بس میان کامبوج و تایلند به تدریج اجرایی می‌شود

آتش‌بس میان کامبوج و تایلند به تدریج اجرایی می‌شود
کد خبر : 1737744
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه چین از اجرای تدریجی توافق آتش‌بس کامبوج و تایلند خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین امروز -دوشنبه- اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان تایلند و کامبوج بر سر آتس‌بس به تدریج اجرا می‌شود.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت: «چین امیدوار است تا هر دو طرف آتش‌بس جامع و پایدار  را تضمین می‌کنند».

وی اظهار داشت: «تایلند ۱۸ سرباز کامبوج را بازگردانده است».

تایلند و کامبوج پس از هفته‌ها درگیری مرزی مرگبار در اواخر ماه دسامبر به دومین  توافق‌ آتش‌بس دست یافتند.

 


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی