چین از شهروندانش در ژاپن خواست هشیار باشند

چین در بحبوحه گزارش‌ها از حمله به اتباع این کشور در ژاپن، از آنها خواست هشیار باشند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه دولتی چین امروز -دوشنبه- گزارش داد که پکن از اتباع چینی که در ژاپن حضور دارند، خواسته هشیار باشند و مدعی شد که اتباعش در چندین منطقه هدف قرار گرفتند.

شینهوا گزارش داد : «سفارت چین در ژاپن روز شنبه، با اشاره به حوادث اخیر در برخی از استان‌ها، با صدور یادداشتی اعلام کرد که شرایط امنیت عمومی در برخی نقاط ژاپن رو به وخامت است».

سفارت چین اعلام کرد که گزارش شده که  بسیاری از مسافران چینی، دون هیچگونه تحریکی  هدف توهین یا حمله فیزیکی  قرار گرفتند و این حوادث مصدومیت‌هایی در پی داشته است.

 


 

