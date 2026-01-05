به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رادوسلاو سیکورسکی»، وزیرخارجه لهستان، گفت که روسیه تنها پس از افزایش فشار اقتصادی، به طور جدی در مذاکرات صلح شرکت خواهد کرد.

سیکورسکی اظهار داشت: «روسیه تنها زمانی به طور جدی در مذاکرات صلح با اوکراین شرکت خواهد کرد که فشار اقتصادی بیشتر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور را متوجه کند که با ادامه جنگ نمی‌تواند به اهدافش برسد».

وی در مصاحبه با یک شبکه لهستانی اشاره کرد: «یک توافق پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که نخبگان سیاسی روسیه بپذیرند که حمله به اوکراین یک اشتباه بوده و بازسازی یک امپراتوری از طریق زور غیرممکن است».

وزیرخارجه لهستان افزود: «این مشکل دیکتاتورهاست. وقتی کسی بیش از ۲۰ سال در قدرت بوده است، افراد بسیار کمی به او می‌گویند که واقعیت واقعا چگونه است».

