برای امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم

رئیس جمهور ایالات متحده گفت گه این کشور برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی نیوز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در پاسخ به سوالی در رابطه با گرینلند  که که ایالات متحده برای  امنیت خود به آن نیاز دراد.

 ترامپ اظهار داشت: «ما از نظر امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم، اوضاع اکنون بسیار استراتژیک است. گرینلند مملو از کشتی‌های روسی و چینی‌ است که همه جا را گرفته‌اند.ما از نظر امنیت ملی به آن نیاز داریم».

رئیس جمهور آمریکا درپاسخ به این سوال که چگونه تصرف گرینلند را توجیه می‌کند، مدعی شد: «این کار برای امنیت ملی ما و همچنین به سود اتحادیه اروپا خواهد بود».

وی توضیح داد: «من فقط این را می‌گویم، ما از نظر امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم و اتحادیه اروپا به ما نیاز دارد که آن را داشته باشیم و آنها این را می‌دانند».

 ترامپ ماه گذشته «جف لندری»، فرماندار لوئیزیانا  را به عنوان فرستاده ویژه خود در گرینلند منصوب کرد، اقدامی که با انتقادات شدید از سوی مقامات دانمارکی مواجه شد.

 

