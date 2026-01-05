ونزوئلا کمیسیونی ویژه برای آزادی مادورو تشکیل داد
رئیسجمهور موقت ونزوئلا، کمیتهای برای آزادی نیکولاس مادورو و همسرش، که توسط آمریکا بازداشت و به نیویورک منتقل شدهاند، تشکیل داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، روز یکشنبه کمیتهای برای آزادی نیکولاس مادورو، رئیسجمهور قانونی این کشور، و همسرش سیلیا فلورز تشکیل داد، که هر دو توسط ایالات متحده دستگیر و به آمریکا منتقل شدهاند.
مادورو، که از سوی آمریکا به اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم شده است، روز شنبه به زندانی در نیویورک بمنتقل شد و قرار است امروز در برابر قاضی این شهر حاضر شود.
وزیر اطلاعرسانی ونزوئلا اعلام کرد که کمیتهای «سطح بالا» تشکیل شده و خود وی نیز عضوی از آن خواهد بود؛ ریاست این کمیته بر عهده خورخه رودریگز، رئیس پارلمان، و ایوان خیل، وزیر خارجه، خواهد بود.
همزمان، دیلسی رودریگز در پیامی در تلگرام روز یکشنبه خواستار برقراری روابطی «متوازن و مبتنی بر احترام» با ایالات متحده شد.