خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونزوئلا کمیسیونی ویژه برای آزادی مادورو تشکیل داد

ونزوئلا کمیسیونی ویژه برای آزادی مادورو تشکیل داد
کد خبر : 1737604
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، کمیته‌ای برای آزادی نیکولاس مادورو و همسرش، که توسط آمریکا بازداشت و به نیویورک منتقل شده‌اند، تشکیل داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، روز یکشنبه کمیته‌ای برای آزادی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور، و همسرش سیلیا فلورز تشکیل داد، که هر دو توسط ایالات متحده دستگیر و به آمریکا منتقل شده‌اند.

مادورو، که از سوی آمریکا به اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم شده است، روز شنبه به زندانی در نیویورک بمنتقل شد و قرار است امروز در برابر قاضی این شهر حاضر شود.

وزیر اطلاع‌رسانی ونزوئلا اعلام کرد که کمیته‌ای «سطح بالا» تشکیل شده و خود وی نیز عضوی از آن خواهد بود؛ ریاست این کمیته بر عهده خورخه رودریگز، رئیس پارلمان، و ایوان خیل، وزیر خارجه، خواهد بود.

همزمان، دیلسی رودریگز در پیامی در تلگرام روز یکشنبه خواستار برقراری روابطی «متوازن و مبتنی بر احترام» با ایالات متحده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی