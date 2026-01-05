ونزوئلا کمیسیونی ویژه برای آزادی مادورو تشکیل داد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، روز یکشنبه کمیته‌ای برای آزادی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور، و همسرش سیلیا فلورز تشکیل داد، که هر دو توسط ایالات متحده دستگیر و به آمریکا منتقل شده‌اند.

مادورو، که از سوی آمریکا به اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم شده است، روز شنبه به زندانی در نیویورک بمنتقل شد و قرار است امروز در برابر قاضی این شهر حاضر شود.

وزیر اطلاع‌رسانی ونزوئلا اعلام کرد که کمیته‌ای «سطح بالا» تشکیل شده و خود وی نیز عضوی از آن خواهد بود؛ ریاست این کمیته بر عهده خورخه رودریگز، رئیس پارلمان، و ایوان خیل، وزیر خارجه، خواهد بود.

همزمان، دیلسی رودریگز در پیامی در تلگرام روز یکشنبه خواستار برقراری روابطی «متوازن و مبتنی بر احترام» با ایالات متحده شد.

انتهای پیام/