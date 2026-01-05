به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اوکراین از ابتدای سال ۲۰۲۶ روزانه مسکو را با پهپاد هدف قرار داده است؛ حملاتی که نسبت به حملات پراکنده قبلی به پایتخت، شدت بیشتری یافته است.

وزارت دفاع روسیه در حساب رسمی خود در تلگرام اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تا نیمه شب گذشته، ۵۷ پهپاد را بر فراز منطقه مسکو سرنگون کرده‌اند؛ این در حالی است که مجموع پهپادهای ساقط‌شده در سراسر روسیه به ۴۳۷ فروند رسیده است.

حملات روزانه پهپادی نشان می‌دهد که الگوی حملات تغییر کرده است؛ پیش‌تر حملات به مسکو پراکنده و معمولاً در زمان‌های نمادین انجام می‌شد، نه به‌صورت منظم.

اوکراین تاکنون واکنش رسمی نشان نداده، اما به‌طور فزاینده‌ای از پهپادهای دوربرد برای هدف قرار دادن اهداف در عمق روسیه استفاده می‌کند. این حملات با هدف اختلال در زیرساخت‌های لجستیکی و انرژی نظامی روسیه، افزایش هزینه‌های تلاش جنگی مسکو و پاسخ به حملات مکرر روسیه با موشک و پهپاد انجام می‌شوند.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، نیز از چندین مورد رهگیری پهپاد از شب سال نو خبر داد، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند.

معمولا روسیه تنها تعداد پهپادهایی را که پدافند هوایی آن‌ها را سرنگون کرده اعلام می‌کند و به ندرت حجم کامل خسارات را منتشر می‌کند، مگر اینکه شهروندان کشته شده یا اماکن مدنی آسیب دیده باشند.

سازمان نظارت بر هوانوردی روسیه "روسافیاتسیا" اعلام کرد که این حملات موجب تعطیلی موقت فرودگاه‌های مسکو و ده‌ها فرودگاه دیگر به دلایل ایمنی شده است.

این حملات در طول تعطیلات سال نو و تعطیلات عید کریسمس ارتدوکس رخ داده‌اند که امسال تا ۹ ژانویه ادامه دارد و بسیاری از شهروندان روسی در داخل و خارج کشور سفر می‌کنند؛ شرایطی که این دوره را به یکی از شلوغ‌ترین مقاطع کشور از نظر حمل‌ونقل و گردشگری تبدیل می‌کند.

بر اساس محاسبات آژانس رسمی خبری روسیه، طی هفته گذشته دست‌کم ۱۵۴۸ پهپاد اوکراینی بر فراز خاک روسیه و شبه‌جزیره کریمه توسط پدافند هوایی ساقط شده‌اند.

