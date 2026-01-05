خبرگزاری کار ایران
ده‌ها شهروند کوبا در تجاوز آمریکا به ونزوئلا کشته شدند/ اعلام ۲ روز عزای عمومی

دولت کوبا اعلام کرد که در جریان «درگیری‌های نظامی» هم‌زمان با یورش نظامی آمریکا به ونزوئلا، ۳۲ شهروند کوبا کشته شده‌اند.

به گزارش ایلنا، دولت کوبا اعلام کرد که در جریان «درگیری‌های نظامی» هم‌زمان با یورش نظامی آمریکا به ونزوئلا، ۳۲ شهروند کوبا کشته شده‌اند.

بر اساس پیامی که توسط دفتر «میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهوری کوبا صادر و در آن دو روز عزای عمومی اعلام شده است، کوبایی‌های حاضر در ونزوئلا «پس از مقاومت شدید در نبرد مستقیم با مهاجمان یا در نتیجه بمباران تأسیسات، جان خود را از دست داده‌اند».

دیاز کانل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «درود و افتخار بر رزمندگان شجاع کوبایی که در برابر تروریست‌هایی با یونیفرم امپریالیستی ایستادگی کردند؛ همان‌هایی که رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسرش را ربوده و به‌طور غیرقانونی از کشورشان خارج کردند.»

در این پیام آمده است که این افراد «به درخواست دولت ونزوئلا، در چارچوب مأموریت‌هایی به نمایندگی از نیروهای مسلح انقلابی کوبا و وزارت کشور آن» در ونزوئلا حضور داشته‌اند.

کوبا سال‌هاست در حمایت از دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، مشاوران امنیتی و نیروهای اطلاعاتی خود را به این کشور اعزام می‌کند.

 

 

