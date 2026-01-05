به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با اشاره به تحولات کوبا اعلام کرد که مداخله نظامی ایالات متحده در این کشور بعید به نظر می‌رسد، چراکه «کوبا ظاهراً در آستانه فروپاشی از درون قرار دارد».

ترامپ با طرح این ادعا که «به نظر می‌رسد کوبا در حال سقوط است، گفت که شرایط کنونی این کشور، احتمال اقدام نظامی مستقیم واشنگتن را کاهش می‌دهد.

پیش از این نیز، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه «ان‌بی‌سی»، دولت کوبا را یک مشکل بزرگ خوانده بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن دولت کوبا پس از ونزوئلا، گفت: «دولت کوبا یک مشکل بزرگ است».

روبیو در خصوص این‌که آیا این اظهارنظر به معنای پاسخ مثبت است، افزود: «فکر می‌کنم آن‌ها در دردسر بزرگی قرار دارند».

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تأکید کرد: «در حال حاضر درباره گام‌های آینده یا سیاست‌هایی که قرار است در این زمینه اتخاذ کنیم صحبت نمی‌کنم، اما روشن است که ما طرفدار رژیم کوبا نیستیم».

کوبا که یکی از نزدیک‌ترین متحدان ونزوئلا به شمار می‌رود، حمله آمریکا را «اقدامی در چارچوب تروریسم دولتی» توصیف کرده و اعلام کرده است که تحولات کاراکاس را به‌دقت زیر نظر دارد.

