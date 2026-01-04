سناتور دموکرات:
حمله آمریکا به ونزوئلا، تکرار الگوی جنگهای پرهزینه گذشته است
سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، از حمله دولت آمریکا به ونزوئلا بهشدت انتقاد کرد و آن را همردیف دیگر جنگهای ایالات متحده در نقاط مختلف جهان دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از ایندیپندنت، «کریس مورفی» سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، در گفتوگو با شبکه خبری «سیانان» از حمله دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا به ونزوئلا بهشدت انتقاد کرد و آن را همردیف دیگر جنگهای ایالات متحده در نقاط مختلف جهان دانست.
مورفی با مقایسه حملات آمریکا به ونزوئلا و ربودن «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری این کشور با مداخلات نظامی پیشین واشنگتن گفت که بارها و بارها دیدهایم که نئومحافظهکاران جنگطلب که بسیاری از آنها در همین کاخ سفید نفوذ دارند، ما را با شعار کنار زدن یک «آدم بسیار بد» بهسوی جنگ سوق دادهاند.
وی که بهطور ضمنی به جنگهای طولانیمدت آمریکا در خاورمیانه اشاره میکرد، افزود: «نتیجه این رویکرد در نهایت کشته شدن شمار زیادی از آمریکاییهاست».