خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سناتور دموکرات:

حمله آمریکا به ونزوئلا، تکرار الگوی جنگ‌های پرهزینه گذشته است

حمله آمریکا به ونزوئلا، تکرار الگوی جنگ‌های پرهزینه گذشته است
کد خبر : 1737439
لینک کوتاه کپی شد.

سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، از حمله دولت آمریکا به ونزوئلا به‌شدت انتقاد کرد و آن را هم‌ردیف دیگر جنگ‌های ایالات متحده در نقاط مختلف جهان دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از ایندیپندنت، «کریس مورفی» سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی‌ان‌ان» از حمله دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به ونزوئلا به‌شدت انتقاد کرد و آن را هم‌ردیف دیگر جنگ‌های ایالات متحده در نقاط مختلف جهان دانست.

مورفی با مقایسه حملات آمریکا به ونزوئلا و ربودن «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور با مداخلات نظامی پیشین واشنگتن گفت که بارها و بارها دیده‌ایم که نئومحافظه‌کاران جنگ‌طلب که بسیاری از آن‌ها در همین کاخ سفید نفوذ دارند، ما را با شعار کنار زدن یک «آدم بسیار بد» به‌سوی جنگ سوق داده‌اند.

وی که به‌طور ضمنی به جنگ‌های طولانی‌مدت آمریکا در خاورمیانه اشاره می‌کرد، افزود: «نتیجه این رویکرد در نهایت کشته شدن شمار زیادی از آمریکایی‌هاست».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی