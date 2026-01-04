نیویورک تایمز:
عملیات ربودن مادورو، با حمله سایبری و قطع برق آغاز شد
روزنامه «نیویورکتایمز» گزارش داد که عملیات آمریکا برای ربودن رئیسجمهوری ونزوئلا و همسر وی، با یک حمله سایبری گسترده آغاز شده بود که منجر به قطع برق در پایتخت این کشور شد.
به گزارش ایلنا، روزنامه «نیویورکتایمز» گزارش داد که عملیات آمریکا برای ربودن «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا و «سیلیا فلورس» همسر وی، با یک حمله سایبری گسترده آغاز شده بود که منجر به قطع برق در پایتخت این کشور شد.
به نوشته نیویورکتایمز و به نقل از مقامهای آگاه که نامشان فاش نشده است، این عملیات با حملهای سایبری در داخل ونزوئلا شروع شد که موجب قطع برق در بخشهای وسیعی از شهر کاراکاس و فرو رفتن پایتخت در تاریکی کامل شد. این وضعیت امکان نزدیک شدن هواپیماها، پهپادها و بالگردها را بدون شناسایی فراهم کرد.
در همین حال، «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ فروند هواپیما در عملیات دستگیری رئیسجمهوری ونزوئلا مشارکت داشتهاند.
پیشتر «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرده بود که ایالات متحده حملهای گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و در جریان آن مادورو و همسرش بازداشت و از این کشور خارج شدهاند