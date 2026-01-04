خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیویورک تایمز:

عملیات ربودن مادورو، با حمله سایبری و قطع برق آغاز شد

عملیات ربودن مادورو، با حمله سایبری و قطع برق آغاز شد
کد خبر : 1737433
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد که عملیات آمریکا برای ربودن رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسر وی، با یک حمله سایبری گسترده آغاز شده بود که منجر به قطع برق در پایتخت این کشور شد.

به گزارش ایلنا، روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد که عملیات آمریکا برای ربودن «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و «سیلیا فلورس» همسر وی، با یک حمله سایبری گسترده آغاز شده بود که منجر به قطع برق در پایتخت این کشور شد.

به نوشته نیویورک‌تایمز و به نقل از مقام‌های آگاه که نامشان فاش نشده است، این عملیات با حمله‌ای سایبری در داخل ونزوئلا شروع شد که موجب قطع برق در بخش‌های وسیعی از شهر کاراکاس و فرو رفتن پایتخت در تاریکی کامل شد. این وضعیت امکان نزدیک شدن هواپیماها، پهپادها و بالگردها را بدون شناسایی فراهم کرد.

در همین حال، «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ فروند هواپیما در عملیات دستگیری رئیس‌جمهوری ونزوئلا مشارکت داشته‌اند.

پیش‌تر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که ایالات متحده حمله‌ای گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و در جریان آن مادورو و همسرش بازداشت و از این کشور خارج شده‌اند

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی