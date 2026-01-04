رسانههای عبری مدعی شدند:
پیامهای تهدیدآمیز سایبری ایران برای شهرکنشینان صهیونیست!
رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند شماری از شهرکنشینان طی ساعات اخیر پیامکهایی حاوی تهدیدات امنیتی دریافت کردهاند که ادعا میشود به ایران نسبت داده میشود؛ ادعایی که هنوز از سوی نهادهای رسمی تایید نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» مدعی شد در ساعات گذشته گزارشهایی از سوی شهرکنشینان اسرائیلی دریافت شده که نشان میدهد آنها پیامهای تهدیدآمیز از طریق پیامک دریافت کردهاند؛ پیامهایی که بنا بر ادعای این رسانه، به ایران منتسب شده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون منبع واقعی این پیامها مشخص نشده و اطلاعاتی در دست نیست که نشان دهد این اقدام نتیجه نفوذ به پایگاههای داده یا حمله سازمانیافته سایبری بوده باشد.
در همین راستا، واحد مقابله با جرائم سایبری رژیم صهیونیستی اعلام کرده که از این موضوع مطلع است و تحقیقات در اینباره آغاز شده، اما جزئیاتی درباره حجم پیامها یا عاملان احتمالی آن منتشر نکرده است.
رسانههای صهیونیستی در ادامه مدعی شدهاند که در سالهای اخیر، فضای سایبری این رژیم شاهد افزایش حملات و تهدیدات دیجیتال بوده و نهادهای مختلف دولتی و غیرنظامی هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند؛ موضوعی که باعث تقویت ساختارهای امنیت سایبری در سرزمینهای اشغالی شده است.
این در حالی است که مقامهای رسمی ایران بارها هرگونه دخالت در حملات سایبری علیه اهداف غیرنظامی را رد کردهاند و چنین ادعاهایی را در راستای جنگ روانی و فضاسازی رسانهای ارزیابی کردهاند.