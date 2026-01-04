استارمر: سال آینده هم در قدرت میمانم
نخست وزیر انگلیس گفت که با وجود آمار پایین سال آینده نیز در قدرت خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، امروز یکشنبه گفت که با وجود آمار پایین رایگیریها و گمانهزنیها در مورد احتمال چالش رهبری، سال آینده نیز در قدرت خواهد بود.
استارمر در گفتوگو با بیبیسی، گفت: «تغییر مکرر رهبر کشور، همانطور که در دولت محافظهکار قبلی اتفاق افتاد به سود منافع ملی نیست».
در حالیکه حزب کارگر برای انتخابات محلی در انگلستان، ولز و اسکاتلند در ماه مه آماده میشود، میزان مقبولیت وی در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
حزب کارگر استارمر، ۱۸ ماه پس از پیروزی قاطع در انتخابات ملی ۲۰۲۴، در نظرسنجیها از حزب پوپولیست اصلاح بریتانیا عقب مانده است.
وی اظهار داشت که این انتخابات همهپرسی در مورد دولت او نخواهد بود، اما حزب کارگر برای هر رای مبارزه خواهد کرد.