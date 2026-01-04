فیدان فردا به پرتغال سفر میکند
وزیر خارجه ترکیه روزآینده -دوشنبه- به پرتغال سفر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه، روز آینده -دوشنبه- سفری کاری به پرتغال خواهد داشت و در جریان آن وی با «پائولو رانجل»، همتای پرتغالی خود دیدار میکند.
منابعی در وزارت خارجه ترکیه گزارش دادند که فیدان گفتوگوهایی دوجانبه در سطح هیئتهای دو کشور با رانجل خواهد داشت.
دیپلمات ارشد ترکیهای همچنین در کنفرانس سفیران که توسط وزارت خارجه پرتغال برگزار میشود، شرکت و در جلسهای با عنوان «چالشهای ناشی از نظم نوین جهانی و مدلهای امنیتی در حال تحول» سخنرانی خواهد کرد.