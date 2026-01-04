کشته شدن چندین پلیس پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان
مقامهای پاکستان خبر دادند که در دو حمله جداگانه در ایالت مرزی خیبر پختونخوا، حداقل چهار نیروی پلیس جان باختند.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حملات مرگبار به ماموران پلیس ایالت مرزی پاکستان با افغانستان را برعهده نگرفته است.
طبق گزارش رسانههای پاکستانی، این دو تیراندازی «نشاندهنده وخامت اوضاع امنیتی در این ایالت ناآرام است.»