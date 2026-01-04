خبرگزاری کار ایران
کره‌شمالی حملات آمریکا به ونزوئلا را شدیداً محکوم کرد

وزارت ‌خارجه کره شمالی با صدور بیانیه‌ای، حملات ایالات متحده به ونزوئلا را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌وزارت ‌خارجه کره شمالی با صدور بیانیه‌ای، حملات ایالات متحده به ونزوئلا را محکوم کرد.

وزارت ‌خارجه کره شمالی با محکومیت ‌حملات آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را «جدی‌ترین شکل نقض حاکمیت» دانست و آن را نمونه‌ای دیگر از «ماهیت یاغی‌گرانه و خشن آمریکا» توصیف کرد.

 در این بیانیه آمده است که این حملات «جدی‌ترین شکل تعرض به حاکمیت» یک کشور مستقل به‌شمار می‌رود.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اقدام اخیر آمریکا «نمونه‌ای دیگر است که بار دیگر ماهیت یاغی‌گرانه و خشن ایالات متحده را به‌وضوح تأیید می‌کند.»

 

 

