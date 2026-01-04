ترامپ ضامن دموکراسی نیست

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه اسپانیایی «ال پایس» گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، با تصمیم به انجام عملیات نظامی در ونزوئلا، به عنوان ضامن دموکراسی عمل نمی‌کند، بلکه زور را بالاتر از قانون قرار می‌دهد.

این روزنامه گزارش داد: «دستگیری نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا در نتیجه مداخله‌ای است که قوانین بین‌المللی را نقض و سناریوی خطرناکی را آغاز می‌کند. این تصمیم رئیس کاخ سفید، سالی از سیاست خارجی عجولانه و شخصی‌سازی‌شده را که هنجارهای چندجانبه را نادیده می‌گیرد، به پایان می‌رساند».

در گزارش ال پایس تاکید شد که یک دوره انتقالی فرضی در ونزوئلا تنها در صورتی مشروع خواهد بود که مسالمت‌آمیز، منظم و با رضایت طرفین باشد.آمریکای لاتین به خوبی از پیامدهای اعمال اجباری تصمیمات آگاه است.

