کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که گروه‌های نیروی «غرب» کنترل شهرک «پودولی» در منطقه خارکیف را به دست گرفتند و همچنین با حملات نیروهای اوکراینی از چندین محور مقابله و تلفات سنگینی به آنها تحمیل کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: « دشمن در منطقه تحت مسئولیت نیروهای غربی متحمل تلفات ۱۸۰ سرباز، دو خودروی زرهی جنگی، نه خودرو، و تعداید دیگر از تسلیحات خود شد».

در این گزارش توضیح داده شد: «گروه نیروهای شمالی مواضع تاکتیکی خود را تقویت کرد و موفق شد تشکیلات یک تیپ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین را در نزدیکی شهرهای کوندراتوکا و پیساریووکا در منطقه سومی دفع کند».

همچنین این وزارتخانه افزود که طی شبانه روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی یک بمب هوایی هدایت‌شونده و ۲۱۰ فروند پهپاد را سرنگون کردند.

