خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم

کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم
کد خبر : 1737246
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از به دست گیری کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین و پیشروی نیروهایش خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که گروه‌های نیروی «غرب» کنترل شهرک «پودولی» در منطقه خارکیف را به دست گرفتند و همچنین با حملات نیروهای اوکراینی از چندین محور مقابله و تلفات سنگینی به آنها تحمیل کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: « دشمن در منطقه تحت مسئولیت نیروهای غربی متحمل تلفات ۱۸۰ سرباز، دو خودروی زرهی جنگی، نه خودرو، و تعداید دیگر از تسلیحات خود شد».

در این گزارش توضیح داده شد: «گروه نیروهای شمالی مواضع تاکتیکی خود را تقویت کرد و موفق شد تشکیلات یک تیپ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین را در نزدیکی شهرهای کوندراتوکا و پیساریووکا در منطقه سومی دفع کند».

همچنین این وزارتخانه افزود که طی شبانه روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی یک بمب هوایی هدایت‌شونده و ۲۱۰ فروند پهپاد را سرنگون کردند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی