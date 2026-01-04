به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش داد که در پی آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در هنگ کنگ دست‌کم ۱ نفر کشته و ۸ تن بستری شدند.

امدادگران قربانیان این حادثه که یک مرد و هفت زن هستند را به یک مرکز درمانی منتقل کردند.

۲۲ نفر دیگر توسط آتش نشان‌ها از ساختمان بیرون آورده شدند، در حالی‌که بیش از ۲۵۰ تن خودشان مجتمع را تخلیه مرده و در یک مدرسه نزدیک مستقر شدند.

مقامات هنگ کنگ اخیرا پس از آتش سوزی بزرگی که در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ رخ داد، تاکید ویژه‌ای بر پیشگیری از آتش سوزی داشته‌اند.

انتهای پیام/