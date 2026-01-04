عملیات هوایی مشترک بریتانیا و فرانسه علیه داعش در سوریه
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که حملات هوایی مشترکی را با فرانسه علیه داعش در سوریه انجام داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که حملات هوایی مشترکی را با فرانسه علیه داعش در سوریه انجام داده است، عملیاتی که آن را «موفقیتآمیز» توصیف کرد.
این وزارتخانه در بیانیهای توضیح داد که این حملات هوایی یک تأسیسات زیرزمینی در کوههای شمال پالمیرا را هدف قرار داده است که احتمالاً این سازمان از آن برای ذخیره سلاح و مواد منفجره استفاده میکرده است و خاطرنشان کرد که هواپیماهای بریتانیایی از بمبهای هدایتشونده برای تخریب چندین تونل منتهی به این تأسیسات استفاده کردهاند.
این وزارتخانه افزود که ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که این حمله موفقیتآمیز بوده و هیچ خطری برای غیرنظامیان ایجاد نکرده است و همه هواپیماها به سلامت بازگشتهاند.