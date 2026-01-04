خبرگزاری کار ایران
عفو بیش از ۶ هزار نفر در سالروز استقلال میانمار

دولت نظامی میانمار به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال این کشور از عفو و کاهش احکام هزاران زندانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقلا از آسوشیتدپرس، ‌دولت نظامی میانمار به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال این کشور از بریتانیا، اعلام کرد که بیش از ۶ هزار و ۱۰۰  زندانی عفو شده و احکام تعدادی دیگر کاهش یافته است.

هنوز مشخص نیست که آیا افراد آزاد شده جزو هزاران زندانی سیاسی که به دلیل مخالفت با حکومت نظامی زندانی شده‌اند هستند یا خیر.

این عفو در حالی صورت می‌گیرد که دولت نظامی در حال پیشبرد یک فرآیند انتخاباتی سه مرحله‌ای یک ماهه است که منتقدان می‌گویند برای افزودن ظاهری مشروعیت به وضع موجود طراحی شده است.

 

 

