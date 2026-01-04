کامالا هریس:
اقدامات ترامپ در ونزوئلا به هرج و مرج میانجامد
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، هشدار داد که اقدامات مقامات آمریکایی علیه ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور هرج و مرجی را ایجاد میکند که خانوادههای آمریکایی هزینه آن را خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از سیبیاس، «کامالا هریس»، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا،
هریس در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ما قبلاً این فیلم را دیدهایم. جنگهایی برای تغییر رژیم یا نفت، که به عنوان قدرت ارائه میشوند، اما به هرج و مرج تبدیل میشوند و خانوادههای آمریکایی هزینه آن را میپردازند.»
هریس افزود که اقدامات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در قبال ونزوئلا، آمریکا را امنتر یا قویتر نمیکند.