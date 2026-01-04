به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، «کامالا هریس»، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، هشدار داد که اقدامات مقامات آمریکایی علیه ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور هرج و مرجی را ایجاد می‌کند که خانواده‌های آمریکایی هزینه آن را خواهند پرداخت.

هریس در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ما قبلاً این فیلم را دیده‌ایم. جنگ‌هایی برای تغییر رژیم یا نفت، که به عنوان قدرت ارائه می‌شوند، اما به هرج و مرج تبدیل می‌شوند و خانواده‌های آمریکایی هزینه آن را می‌پردازند.»

هریس افزود که اقدامات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در قبال ونزوئلا، آمریکا را امن‌تر یا قوی‌تر نمی‌کند.

