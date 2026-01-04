رئیسجمهور کره جنوبی وارد پکن شد
رئیسجمهور کره جنوبی وارد چین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «لی جائه میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی امروز -یکشنبه- در بحبوحه تلاش چین جهت تحکیم روابط با کشورهای مجاور پس از تشدید تنشها با توکیو بر سر تایوان، وراد پکن شد.
خبرگزاری شینهوا، خبرگزاری رسمی چین امروز گزارش داد که لی وارد پکن شد. وی در جریان این سفر با «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد که دومین دیدار آنها در 2 ماه است.
سفر چهار روزه لی اولین سفر وی به چین از زمان به قدرت رسیدن در ماه ژوئن است. و به دنبال تنشها میان توکیو و پکن پس از آنکه «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن در ماه نوامبر گفت که اگر چین علیه تایوان اقدام کند ممکن است ارتش این کشور در این درگیری مداخله کند.