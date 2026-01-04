مادورو برای نخستین بار در نیویورک ظاهر شد+ تصاویر

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلاس مادورو پس از بازداشت توسط نیروهای ویژه آمریکایی، از ونزوئلا به ایالات متحده منتقل شد و صبح امروز- یکشنبه- وارد پایگاه نظامی شمال نیویورک شد. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده لحظه خروج وی از هواپیما تا انتقال به محل نگهداری را نشان می‌دهد و حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف او به چشم می‌خورد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که واشنگتن در یک عملیات شبانه، حملاتی به اهدافی در ونزوئلا صورت داده و مادورو را بازداشت کرده است. این اقدام پس از ماه‌ها فشار و اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و فقدان مشروعیت سیاسی مادورو صورت گرفت.

حجم ویدیو: 4.66M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37 دانلود ویدیو

انتقال مادورو به نیویورک، مرحله جدیدی از پرونده حقوقی وی را رقم می‌زند و توجه جهانیان را به وضعیت امنیتی و سیاسی ونزوئلا و روابط آمریکا با آمریکای لاتین جلب کرده است.

