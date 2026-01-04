به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور طی حملاتی شبانه، عملیات نظامی علیه ونزوئلا را اجرا کرده و نیکولاس مادورو را بازداشت کرده‌اند. وی همچنین مدعی شد که آمریکا در شرایط فعلی کنترل اوضاع در ونزوئلا را در دست خواهد داشت و در صورت لزوم، نیروهای نظامی خود را در این کشور مستقر می‌کند.

وب‌سایت «آکسیوس» در گزارشی نوشت این عملیات که «عزم مطلق» نام‌گذاری شده، با مشارکت بیش از ۱۵۰ فروند هواپیمای نظامی آمریکا از جمله جنگنده‌های اف-۳۵، بمب‌افکن‌های بی-۱ و پهپادها انجام شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی در جریان عملیات بازداشت مادورو از آنچه «قدرتی قاطع» توصیف شده، استفاده کرده‌اند. ژنرال دان کِین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز اعلام کرد که در جریان این عملیات «چندین درگیری در چارچوب دفاع از خود» رخ داده است.

تصاویر منتشرشده از سوی شرکت «ونتور» (Vantor) نشان‌دهنده تخریب تأسیسات ذخیره‌سازی، سوختن خودروها و انفجار یک ایست بازرسی در پایگاه نظامی «فورتی تیونا» است؛ پایگاهی که به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع نظامی در نزدیکی پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، شناخته می‌شود.

به نوشته آکسیوس، پایگاه فورتی تیونا محل استقرار نهادها و سازمان‌های دفاعی و همچنین اقامتگاه‌های رسمی است. شرکت ونتور اعلام کرده حمله آمریکا موجب وارد آمدن خسارات سنگین به بخش‌های مختلف این مجتمع نظامی شده است.

بامداد روز یکشنبه، هواپیمایی که نیکولاس مادورو و همسرش را منتقل می‌کرد، در یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال ایالت نیویورک به زمین نشست؛ اقدامی که در آستانه آغاز روند محاکمه کیفری او در ایالات متحده انجام شده است.

پیش از این، دونالد ترامپ تصویری را در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرده بود که مادورو را در حالت بازداشت نشان می‌داد. ترامپ در توضیح این تصویر نوشته بود: «نیکولاس مادورو بر عرشه ناو هواپیمابر آمریکایی یو‌اِس‌اِس ایووجیما».

همچنین کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «فرصت به مادورو داده شد، اما آن را از دست داد. دولت ترامپ همچنان از شهروندان آمریکایی در برابر تمامی تهدیدها، چه خارجی و چه داخلی، دفاع خواهد کرد.»

