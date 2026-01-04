خبرگزاری کار ایران
سناتور دموکرات آمریکایی:

حمله به ونزوئلا با هدف تأمین منافع نفتی حامیان ترامپ صورت گرفت
کد خبر : 1736992
لینک کوتاه کپی شد.

سناتور دموکرات آمریکایی گفت که عملیات علیه ونزوئلا صرفاً با هدف ارضای غرور رئیس‌جمهوری ایالات متحده، تأمین منافع حامیان وی در صنعت نفت و تسویه‌حساب‌های قدیمی نومحافظه‌کاران با رئیس‌جمهوری ونزوئلا انجام شده است.

به گزارش ایلنا، «کریس مورفی» سناتور دموکرات آمریکایی گفت که عملیات علیه ونزوئلا صرفاً با هدف ارضای غرور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور، تسویه‌حساب‌های قدیمی نومحافظه‌کاران با «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و تأمین منافع حامیان ترامپ در صنعت نفت انجام شده است.

وی تأکید کرد که این اقدام همچنین تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده «اپستین» و افزایش هزینه‌های معیشت در آمریکا به شمار می‌رود.

مورفی افزود که ترامپ «چنان رفتار می‌کند که گویی فراتر از قانون است، منابع مالیات‌دهندگان را هدر می‌دهد و با بی‌اعتنایی آشکار قانون را نادیده می‌گیرد».

وی در ادامه گفت: «ترامپ جنگی غیرقانونی علیه ونزوئلا به راه انداخته که نه خواست مردم آمریکا بوده و نه هیچ ارتباطی با امنیت ملی این کشور دارد».

 

 

