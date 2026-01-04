خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان:

اقدام نظامی علیه ونزوئلا، نمونه‌ای از رویکرد دوگانه سیاست خارجی آمریکاست

اقدام نظامی علیه ونزوئلا، نمونه‌ای از رویکرد دوگانه سیاست خارجی آمریکاست
کد خبر : 1736988
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با زیر سؤال بردن مبانی عملیات نظامی این کشور علیه ونزوئلا، این اقدام را نمونه‌ای از استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی واشنگتن توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، «مارجوری تیلور گرین»، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با زیر سؤال بردن مبانی عملیات نظامی این کشور علیه ونزوئلا، این اقدام را نمونه‌ای از استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی واشنگتن توصیف کرد.

وی تأکید کرد که اقدام نظامی و تلاش برای تغییر نظام سیاسی در ونزوئلا را نمی‌توان با ادعای مبارزه با مواد مخدر یا نجات جان آمریکایی‌ها توجیه کرد.

این قانون‌گذار با طرح این پرسش که چرا دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اقدام‌های مشابهی را علیه کارتل‌های مواد مخدر مکزیک انجام نمی‌دهد، این سیاست را متناقض دانست.

گرین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که طی سه سال گذشته در کمیته امنیت داخلی فعالیت داشته و کاملاً از مرزهای امن و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و انسان به آمریکا حمایت می‌کند. وی یادآور شد که ماده فنتانیل مسئول بیش از ۷۰ درصد مرگ‌ومیر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در ایالات متحده است.

وی توضیح داد که فنتانیل توسط کارتل‌های مکزیکی و با استفاده از مواد اولیه شیمیایی وارداتی از چین تولید و از مرز مکزیک قاچاق می‌شود و این کارتل‌ها را «عامل اصلی کشتار آمریکایی‌ها با مواد مخدر مرگبار» دانست.

گرین همچنین پرسید که اگر مقابله با «تروریسم مواد مخدر» واقعاً اولویت دارد، چرا ترامپ، «خوان اورلاندو هرناندز» رئیس‌جمهوری پیشین هندوراس را که به قاچاق صدها تُن کوکائین به آمریکا محکوم شده بود، عفو کرد؟

این نماینده کنگره با اشاره به بازداشت «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، گفت: «ربودن مادورو در راستای تلاش برای کنترل منابع نفتی ونزوئلا انجام شده تا زمینه ثبات برای جنگ‌های آتی تغییر رژیم، فراهم شود».

او با انتقاد از رویکرد دوگانه آمریکا افزود: «چگونه حمله نظامی واشنگتن به یک کشور دیگر قابل توجیه است، اما روسیه به‌دلیل جنگ اوکراین محکوم می‌شود و چین به‌خاطر تایوان مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ در حالی که خود وی نه از مسکو حمایت می‌کند و نه از پکن».

گرین در ادامه، تغییر رژیم‌ها و تأمین مالی جنگ‌های خارجی با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را عامل نارضایتی گسترده در داخل آمریکا دانست؛ به‌ویژه در شرایطی که شهروندان این کشور با افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن و خدمات درمانی مواجه‌ هستند. 

او در پایان گفت بسیاری از حامیان جریان «ماگا» تصور می‌کردند با رأی دادن به ترامپ، به این سیاست‌ها پایان داده می‌شود، «اما اشتباه می‌کردند»، و آینده انتخابات آمریکا را وابسته به پوپولیسم اقتصادی و تمرکز بر رفاه مردم آمریکا دانست

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی