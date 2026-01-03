خبرگزاری کار ایران
معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا خطاب به آمریکا:

مادورو و همسرش را فورا آزاد کنید

معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا با محکوم کردن عملیات نظامی آمریکا، خواستار آزادی فوری رئیس‌جمهور این کشور و «سیلیا فلورس» همسرش شد که بامداد شنبه در جریان این عملیات بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا با محکوم کردن عملیات نظامی آمریکا، خواستار آزادی فوری «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور و «سیلیا فلورس» همسرش شد که بامداد شنبه در جریان این عملیات بازداشت شدند.

رودریگز که در نشست شورای عالی دفاع ملی سخن می‌گفت و اظهاراتش از شبکه دولتی «وی‌تی‌وی» پخش شد، اعلام کرد: «ما آزادی فوری رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس را مطالبه می‌کنیم؛ تنها رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا، نیکلاس مادورو».

وی در کنار دیگر مقام‌های ارشد دولتی تأکید کرد که تمامیت ارضی ونزوئلا در جریان این عملیات که آمریکا در کاراکاس و دیگر مناطق این کشور انجام داد، به‌طور وحشیانه‌ای هدف حمله قرار گرفته است

 

 

