به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله، امروز -شنبه- تأکید کرد که اولویت امروز لبنان، توقف تجاوزات اسرائیل، عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی، آزادی اسرا و بازسازی خسارات جنگ است.

وی در سخنرانی خود به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» شهدای مقاومت، گفت: «حقیر است کسی که اقدام‌های اسرائیل را توجیه کند و برای توقف تجاوزات این رژیم علیه لبنان، فشاری نیاورد یا حتی از طریق رسانه‌ای از فلسطینیان حمایت نکند».

شیخ نعیم قاسم افزود: «ما خواهان لبنان آزاد، مستقل و قدرتمند هستیم و می‌خواهیم ارتشی توانمند داشته باشیم» و بنابراین از تسلیح ارتش ملی لبنان برای مقابله با دشمنان حمایت می‌کنیم.

دبیرکل حزب‌الله در همین راستا از لبنانی‌ها خواست به گفت‌وگو و توافق داخلی روی آورند. وی همچنین بر وحدت ملی در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر، بازگرداندن کامل وجوه سپرده‌گذاران و حقوق کارکنان بخش عمومی شد.

شیخ قاسم روابط حزب‌الله با ایران را «کاملاً طبیعی» توصیف کرد و گفت: «استکبار برای کسانی که تسلیمش می‌شوند، شروط و باورهای خود را تحمیل می‌کند، در حالی که ایران بدون هیچ چشم‌داشتی حمایت می‌کند».

وی افزود که دخالت‌های خارجی و عربی در اقتصاد و سیاست لبنان، تعیین مسئولان و تغییر باورها برای منافع خودشان بوده، در حالی که ایران هیچ‌گاه قصد تغییر مسیر لبنان را نداشته است.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که مقاومت بر این باور است که آمریکا ظالم و اسرائیل متجاوز است و لبنان باید آزاد شود.

وی لبنان را نمونه‌ای از فداکاری، عزت و آزادی دانست و موفقیت‌های مقاومت، مردم و ارتش کشور را ستود و یاد سردار شهید قاسم سلیمانی را که جان و دارایی‌اش را برای فلسطین فدا کرد، گرامی داشت. وی همچنین به نمونه یمن به عنوان الگویی برای فداکاری در راه فلسطین اشاره کرد.

شیخ قاسم درباره شهید سلیمانی گفت: «سردار سلیمانی به دلیل ویژگی‌های برجسته‌اش، پیشرفت سریعی داشت و دارای توانمندی نظامی و روحیه تمرین دائمی بود».

دبیرکل حزب‌الله لبنان، شهید سلیمانی را نمونه‌ای از اطاعت از خدا و عمل برای منافع انسان توصیف کرد.

وی افزود که شهید سلیمانی نشان ذوالفقار، بالاترین مدال ایران را دریافت کرد و وفاداری و عشق او به رهبر انقلاب ایران از عوامل موفقیتش بود.

شیخ نعیم قاسم درباره رابطه نزدیک شهید سلیمانی و شهید «سیدحسن نصرالله» دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان نیز گفت: «یک روز قبل از شهادتش به لبنان آمد تا با نصرالله دیدار کند، سپس توسط آمریکا ترور شد».

شیخ نعیم قاسم یادآور شد که سلیمانی از سال ۱۹۹۸ فرمانده نیروی قدس بود و هدف اصلی وی حمایت از مقاومت در فلسطین و منطقه و خنثی کردن نقشه‌های آمریکا بود.

وی افزود: «ما حاج قاسم را از دست دادیم، اما او نشان شهادت در برابر طاغوت آمریکایی را به دست آورد».

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین به نقش برجسته ابومهدی المهندس در سرنگونی پروژه داعش در عراق اشاره کرد و گفت که این موفقیت، ناکامی پروژه آمریکا در منطقه بود.

