خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط یک موشک ناشناس در نزدیکی فرودگاه نظامی« المزه»

سقوط یک موشک ناشناس در نزدیکی فرودگاه نظامی« المزه»
کد خبر : 1736974
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری سوریه امروز -شنبه- از شنیده شدن صدای انفجار در دمشق در پی سقوط یک موشک ناشناس نزدیک فرودگاه نظامی المزه خبر داد.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری سوریه امروز -شنبه- از شنیده شدن صدای انفجار در دمشق در پی سقوط یک موشک ناشناس نزدیک فرودگاه نظامی المزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، سقوط این موشک هیچ‌گونه خسارت یا آسیبی به همراه نداشته است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که بررسی فوری برای تعیین ماهیت و علت این انفجار آغاز شده است.

محله المزه در غرب دمشق میزبان چندین پایگاه امنیتی و همچنین سفارت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است و این اولین بار نیست که این منطقه شاهد انفجار بوده است.

در ماه‌های گذشته چندین حادثه مشابه رخ داده است: از جمله انفجار روز دوشنبه گذشته در جریان تمرین‌های نظامی، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک هتل «فور سیزنز» در تاریخ هفتم دسامبر، حمله موشکی در ۱۴ نوامبر و انفجار یک خودروی قدیمی بمب‌گذاری شده در ماه آگوست گذشته که همگی بدون تلفات جانی بوده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی