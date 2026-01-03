سقوط یک موشک ناشناس در نزدیکی فرودگاه نظامی« المزه»

به گزارش ایلنا، خبرگزاری سوریه امروز -شنبه- از شنیده شدن صدای انفجار در دمشق در پی سقوط یک موشک ناشناس نزدیک فرودگاه نظامی المزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، سقوط این موشک هیچ‌گونه خسارت یا آسیبی به همراه نداشته است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که بررسی فوری برای تعیین ماهیت و علت این انفجار آغاز شده است.

محله المزه در غرب دمشق میزبان چندین پایگاه امنیتی و همچنین سفارت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است و این اولین بار نیست که این منطقه شاهد انفجار بوده است.

در ماه‌های گذشته چندین حادثه مشابه رخ داده است: از جمله انفجار روز دوشنبه گذشته در جریان تمرین‌های نظامی، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک هتل «فور سیزنز» در تاریخ هفتم دسامبر، حمله موشکی در ۱۴ نوامبر و انفجار یک خودروی قدیمی بمب‌گذاری شده در ماه آگوست گذشته که همگی بدون تلفات جانی بوده‌اند.

